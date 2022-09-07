"Укроборонпром" підписав рамкову угоду про співпрацю із Honeywell

Державний концерн "Укроборонпром" підписав рамкову угоду про співпрацю із американською міжнародною корпорацією Honeywell, яка виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, іженерні послуги, транспортаційні системи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укроборонпром".

Співробітництво охопить такі сфери:

авіація,

безпілотники,

навігація,

радари.

Також повідомляється, що це вже не перший досвід співпраці "Укроборонпрому" з корпорацією.

Зазначимо, що продукти та послуги Honeywell Aerospace є практично на всіх комерційних, оборонних та космічних літаках. Корпорація виготовляє авіаційні двигуни, кабіни та електроніку до неї, системи бездротового підключення, механічні компоненти тощо.

Honeywell працює в Україні також за напрямом цивільної продукції вже понад 25 років.

Як повідомлялося раніше, українським військовим передали перші 20 безпілотників Warmate в рамках "Армії дронів".

Окрім того, Україна отримала від партнерів протикорабельні ракети Harpoon, які переобладнали на автомобільну платформу.