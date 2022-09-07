Генпрокурор: окупанти повернули тіло британського волонтера зі слідами тортур
Офіс генпрокурора почав розслідувати можливі тортури та вбивство британського волонтера Пола Урі, якого російські окупанти утримували в полоні, повідомляє Новое время.
Про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу в середу, 7 вересня, повідомляє пресслужба ОГП.
За попередніми даними, у квітні 2022 року іноземного волонтера, який евакуював цивільних на території Запорізької області, незаконно захопили російські окупанти та перевезли на тимчасово окуповану територію в Донецькій області.
У липні 2022 року окупанти заявили, що волонтер помер «внаслідок хвороби та стресу» (терористи псевдореспубліки «ДНР» звинувачували його в нібито «найманстві»). Через півтора місяці переговорів країна-терорист Росія повернула його тіло на підконтрольну Україні територію. На тілі загиблого є сліди, які можуть вказувати на жорстоке поводження, що може бути справжньою причиною смерті, наголосив Костін.
"Тіло, передане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і понівечене, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", — додав генпрокурор.
Розслідуванням кримінальної справи займається Головне слідче управління СБУ, Костін взяв його «на особистий контроль». Генпрокурор наголосив, що країна-агресор не дотримується жодного підписаного нею правила цивілізованого світу, а тисячі громадян, серед яких цивільні, щодня піддаються тортурам і перебувають під загрозою позасудової страти.
"Російська Федерація вкотре показує своє людожерське обличчя… Згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, заборонено брати в заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтв, жорстоко поводитися, застосовувати тортури і переслідувати. Також у цивільних має бути доступ до медичної допомоги і ліків", — нагадав Костін.
Омбудсмен Дмитро Лубінець у себе в Facebook заявив, що смерть волонтера була насильницькою, а це воєнний злочин, який буде ще одним доказом під час трибуналу.
"Відсутні частини тіла, численні порізи та сліди тортур: Росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі… Як омбудсмен я вже сьогодні можу відповідально говорити про те, що смерть була насильницькою. Людина просто не може витримати таких тортур. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається", — наголосив він.