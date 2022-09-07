Генпрокурор: окупанти повернули тіло британського волонтера зі слідами тортур

Офіс генпрокурора почав розслідувати можливі тортури та вбивство британського волонтера Пола Урі, якого російські окупанти утримували в полоні, повідомляє Новое время.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу в середу, 7 вересня, повідомляє пресслужба ОГП.

За попередніми даними, у квітні 2022 року іноземного волонтера, який евакуював цивільних на території Запорізької області, незаконно захопили російські окупанти та перевезли на тимчасово окуповану територію в Донецькій області.

У липні 2022 року окупанти заявили, що волонтер помер «внаслідок хвороби та стресу» (терористи псевдореспубліки «ДНР» звинувачували його в нібито «найманстві»). Через півтора місяці переговорів країна-терорист Росія повернула його тіло на підконтрольну Україні територію. На тілі загиблого є сліди, які можуть вказувати на жорстоке поводження, що може бути справжньою причиною смерті, наголосив Костін.

"Тіло, передане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і понівечене, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи" , — додав генпрокурор.

Розслідуванням кримінальної справи займається Головне слідче управління СБУ, Костін взяв його «на особистий контроль». Генпрокурор наголосив, що країна-агресор не дотримується жодного підписаного нею правила цивілізованого світу, а тисячі громадян, серед яких цивільні, щодня піддаються тортурам і перебувають під загрозою позасудової страти.

"Російська Федерація вкотре показує своє людожерське обличчя… Згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, заборонено брати в заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтв, жорстоко поводитися, застосовувати тортури і переслідувати. Також у цивільних має бути доступ до медичної допомоги і ліків" , — нагадав Костін.

Омбудсмен Дмитро Лубінець у себе в Facebook заявив, що смерть волонтера була насильницькою, а це воєнний злочин, який буде ще одним доказом під час трибуналу.