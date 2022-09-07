Apple офіційно представила нову лінійку смартфонів iPhone 14

Сьогодні в рамках презентації Apple офіційно представили нову лінійку смартфонів iPhone 14, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить презентація Apple.

iPhone 14 та 14 Plus

Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus, які зберегли дизайн попереднього покоління, включаючи "чубок", де розташована селфі-камера та датчики Face ID.

Молодша модель має 6,1-дюймовий екран, а 14 Plus - 6,7-дюймовий. Також стверджується, що 14 Plus пропонує найкращу автономність серед усіх iPhone.

Обидві моделі побудовані на торішньому чіпсеті A15 Bionic, що незвичайно для Apple, яка завжди пропонує нові процесори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що базовий iPhone 14 може отримати підтримку більш швидкісної зарядки потужністю 30 Вт.