Apple офіційно представила нову лінійку смартфонів iPhone 14

Apple офіційно представила нову лінійку смартфонів iPhone 14
Фото: theverge.com

Сьогодні в рамках презентації Apple офіційно представили нову лінійку смартфонів iPhone 14, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить презентація Apple.

iPhone 14 та 14 Plus

Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus, які зберегли дизайн попереднього покоління, включаючи "чубок", де розташована селфі-камера та датчики Face ID.

Молодша модель має 6,1-дюймовий екран, а 14 Plus - 6,7-дюймовий. Також стверджується, що 14 Plus пропонує найкращу автономність серед усіх iPhone.

Обидві моделі побудовані на торішньому чіпсеті A15 Bionic, що незвичайно для Apple, яка завжди пропонує нові процесори.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що базовий iPhone 14 може отримати підтримку більш швидкісної зарядки потужністю 30 Вт.

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