WSJ описала подробиці візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Газета The Wall Street Journal описала подробиці візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС, повідомляє Новое время.

WSJ із посиланням на членів делегації та «дипломатів, які вели переговори про їхній прохід», пише, що перед приїздом на Запорізьку АЕС український військовослужбовець попередив інспекторів МАГАТЕ, що продовжувати шлях до станції надто небезпечно через обстріл. Після затримки гендиректор МАГАТЕ поспілкувався телефоном з українським генералом, який наказав відкрити блокпост, повідомляє газета.

Україна вимагала, щоб місію МАГАТЕ супроводжували іноземні журналісти, але російські окупанти відмовилися. Рафаеля Ґроссі водив по станції представник Росатому Ренат Карчаа.

Як пише WSJ із посиланням на главу агентства, Ґроссі з інспекторами оглянули машинні зали, реактори та сховище відпрацьованого палива, але їх не пустили в диспетчерську станції, яку захопили російські військові. На території ЗАЕС були військові вантажівки з рашистською літерою Z, але солдатів було видно небагато. Перед візитом МАГАТЕ росіяни прибрали зі станції артилерію та військову техніку, які було видно на нещодавніх супутникових знімках.

На думку інспекторів, українські інженери, які працюють в умовах окупації, були дуже професійними, але «пригніченими та стриманими».

"Вони не мали вигляд заляканих. Я намагався встановити зоровий контакт, щоб зрозуміти, що вони насправді мали на увазі" , - сказав Ґроссі WSJ.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він хотів поговорити з російським військовим і підійшов до одного з них, але той пішов.

1 вересня делегація МАГАТЕ з 14 експертів побувала на Запорізькій АЕС у тимчасово захопленому Енергодарі. Фахівці на чолі з Рафаелем Ґроссі провели на території ЗАЕС кілька годин. Зараз на станції залишаються два представники місії. Гендиректор МАГАТЕ сказав, що делегація встановлює постійну присутність на ЗАЕС.

6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту, в якому сказано, що зараз існує гостра необхідність вжити тимчасових заходів для запобігання ядерній аварії, зокрема встановити безпечну зону навколо ЗАЕС.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки в ремонтну зону станції. Загалом на території станції було дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

У серпні окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомили, що Росія готується відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України. 25 серпня російські окупанти спровокували перше в історії ЗАЕС тимчасове відключення від енергомережі. 3 вересня електростанцію знову відключили від мережі.