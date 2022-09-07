Маляр: у лавах російської армії вкрай складна кадрова ситуація

Російські окупанти мають проблеми з кадрами. Вони намагаються задіяти у війні проти України нових добровольців, яким пропонують короткострокові контракти, повідомляє Новое время.

На цьому наголосила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Кадрова ситуація з особовим складом нашого ворога украй складна. З тих фактів, які нам відомі, ми можемо робити такі висновки" , - сказала Маляр.

За її словами, зараз у Росії впроваджують короткострокові тримісячні контракти для того, щоб залучити більше добровольців. При цьому тривалих контрактів росіяни підписувати в більшості випадків не хочуть.

"Хоч насправді контракт на війну в Україні — це квиток в один кінець. Більшість із них уже просто не повертаються додому" , — зазначила заступник міністра.

Також військове керівництво РФ пропонує потенційним добровольцям покращення соціального пакету.

"Вони хочуть робити для них певні соціальні пільги, бо у них не вистачає людей, які б могли тут воювати. І тут проблема для них не тільки в тому, що ми їх дуже активно та ефективно знищуємо, а й у тому, що росіяни просто бояться сюди йти, тому що вони вже добре обізнані, в тому числі завдяки нашій інформаційній роботі. що тут із ними відбувається — вони фактично тут гарматне м'ясо" , — сказала Маляр.

Російські військові зазнають значних втрат від початку повномасштабної війни проти України. З початку вторгнення окупанти втратили 50,6 тис. особового складу.