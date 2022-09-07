ОВА: в Кременчуці і Запоріжжі працювала ППО, в Мелітополі чути вибухи

Ввечері 7 вересня після повітряної тривоги місцева влада повідомила, що у Запорізькій області і в Кременчуцькому районі працювала протиповітряна оборона, а от в окупованому Мелітополі пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, мер Мелітополя Іван Федоров, глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Пряма мова Луніна:

"Звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, – це робота ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях".

Пряма мова Старуха:

"Гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі - це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ. Наші захисники врятували нас від чергового ворожого "прильоту".

Пряма мова Федорова:

"Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя. Чутно вибухи в південно-східних районах міста. Уточнюємо деталі".