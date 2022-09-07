ЦПД: Росія може піти на провокацію в Європі з метою підриву довіри до України
Росія може піти на провокацію у Європі з метою підриву довіри до України, повідомляє Новое время.
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
Наголошується, що ворог готує провокації в рамках дезінформаційної кампанії з продажу західного озброєння на чорному ринку.
"Незважаючи на військові успіхи захисників України та підготовку проведення наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччині, ворог може піти на провокацію в Європі. З метою підриву довіри до України в очах західних партнерів з Європи, висока ймовірність скоєння терористичних актів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб із використанням західного озброєння нібито «наданого Україні", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД зазначають, що у разі успіху подібних провокацій російська сторона планує звинуватити Україну та використовує міжнародні майданчики для спроби його публічної дискредитації.
"Усі озброєння, які надають нам партнери, перебувають під постійним наглядом, а фейки про крадіжки або "продаж" - це дезінформаційна кампанія Кремля", - заявили в Центрі.