ЦПД: Росія може піти на провокацію в Європі з метою підриву довіри до України

Росія може піти на провокацію у Європі з метою підриву довіри до України, повідомляє Новое время.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Наголошується, що ворог готує провокації в рамках дезінформаційної кампанії з продажу західного озброєння на чорному ринку.

"Незважаючи на військові успіхи захисників України та підготовку проведення наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччині, ворог може піти на провокацію в Європі. З метою підриву довіри до України в очах західних партнерів з Європи, висока ймовірність скоєння терористичних актів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб із використанням західного озброєння нібито «наданого Україні" , - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що у разі успіху подібних провокацій російська сторона планує звинуватити Україну та використовує міжнародні майданчики для спроби його публічної дискредитації.