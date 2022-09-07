В ОП розповіли, в скількох організаціях вдалося обмежити участь Росії
На сьогодні вдалося позбавити, призупинити або обмежити діяльність Росії вже в понад 40 міжнародних і регіональних організаціях та майданчиках, повідомляє Європейська правда.
Про це у Facebook написав заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.
Як приклад він навів Раду Європи, з якої Росію виключили в березні, а також Раду ООН з прав людини, Всесвітню туристичну організація та Міжнародний союз залізниць.
"Усе це – як глобальні дипломатичні, політичні й іміджеві наслідки для держави-терориста, так і – у випадках спеціалізованих міжнародних установ і агенцій – цілком конкретні й практичні щоденні речі, відчутні для російських громадян як співучасників державного терору Кремля", – вважає Сибіга.
Він додав, що далі відбуватиметься робота з позбавлення членства Росії у Всесвітньому поштовому союзі та його органах, "аби наслідки кривавих злодіянь рашистів пересічні росіяни відчули ще й в кожному поштовому відділенні".
"І глобально неприпустимо, щоб держава-агресор і держава-терорист була членом Радбезу ООН з правом вето. Це руйнує функціонування цієї організації, підважує світовий порядок, зневіряє поняття справедливості та цінностей вільного світу", – додав він.
Як повідомлялося, кабінет міністрів Естонії ухвалив рішення про подальші дії щодо подальшої ізоляції Росії від міжнародних організацій та форматів співробітництва.
"Естонії важливо домогтися припинення діяльності Росії, особливо у організаціях, де сидіння за спільним столом з іншими країнами дає Росії можливість використовувати отриману інформацію у сфері своєї агресивної війни чи участь у яких є для Росії справою честі і престижу", – вважає глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.