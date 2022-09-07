В ОП розповіли, в скількох організаціях вдалося обмежити участь Росії

На сьогодні вдалося позбавити, призупинити або обмежити діяльність Росії вже в понад 40 міжнародних і регіональних організаціях та майданчиках, повідомляє Європейська правда.

Про це у Facebook написав заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

Як приклад він навів Раду Європи, з якої Росію виключили в березні, а також Раду ООН з прав людини, Всесвітню туристичну організація та Міжнародний союз залізниць.

"Усе це – як глобальні дипломатичні, політичні й іміджеві наслідки для держави-терориста, так і – у випадках спеціалізованих міжнародних установ і агенцій – цілком конкретні й практичні щоденні речі, відчутні для російських громадян як співучасників державного терору Кремля" , – вважає Сибіга.

Він додав, що далі відбуватиметься робота з позбавлення членства Росії у Всесвітньому поштовому союзі та його органах, "аби наслідки кривавих злодіянь рашистів пересічні росіяни відчули ще й в кожному поштовому відділенні".

"І глобально неприпустимо, щоб держава-агресор і держава-терорист була членом Радбезу ООН з правом вето. Це руйнує функціонування цієї організації, підважує світовий порядок, зневіряє поняття справедливості та цінностей вільного світу" , – додав він.

Як повідомлялося, кабінет міністрів Естонії ухвалив рішення про подальші дії щодо подальшої ізоляції Росії від міжнародних організацій та форматів співробітництва.