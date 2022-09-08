У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"

Процедура банкрутства Nord Stream 2 AG, оператора російського газопроводу "Північний потік-2", припинена до січня 2023 року, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Суд швейцарського кантону Цуг продовжив тимчасовий мораторій на виплату позик компанії на чотири місяці за заявою Nord Stream 2 AG. Компанія Transliq AG зберегла свій статус тимчасового керівника.

Припинення банкрутства діятиме з 10 вересня 2022 року по 10 січня 2023 року.

У лютому Німеччина заморозила сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" після рішення Росії визнати "ЛДНР" і почати війну проти України.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Після США ввели санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. В результаті компанія звільнила всіх співробітників. У травні суд кантону Цуг призупинив процедуру банкрутства компанії до 10 вересня.