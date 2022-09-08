Білорусь почала навчання зі "звільнення захоплених територій"

У Білорусі сьогодні, 8 вересня, стартували військові навчання. Зокрема, буде відпрацьовано "ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої супротивником". Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Як повідомили у відомстві, навчання триватимуть до 14 вересня.

За інформацією прес-служби, для відпрацювання практичних дій військ (сил) залучено:

полігон "Брестський";

ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

"Навчання дозволять на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій щодо звільнення території, тимчасово захопленої противником" , - зазначено у повідомленні.

Крім того, як повідомили у Міноборони, під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю за держкордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з ДРГ противника та незаконними збройними формуваннями.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що ЗСУ не виключають, що під так званою "втраченою територією" мають на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Також він запевнив, що Україна готова до будь-якого перебігу подій, у тому числі на півночі країни.