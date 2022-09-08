Генштаб: ЗСУ за добу знищили більше 600 окупантів та 100 одиниць техніки

Генштаб: ЗСУ за добу знищили більше 600 окупантів та 100 одиниць техніки
Фото: wikimedia.org

За даними Генерального штабу, Збройні сили України за добу знищили 640 окупантів, а з початку військової агресії було вбито 51 250 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 51 250 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2112 (+15) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37) од.,
  • артилерійських систем – 1126 (+32) од.,
  • РСЗВ - 305 (+5) од.,
  • засобів ППО ‒ 159 (+3) од.,
  • літаків – 239 (+2) од.,
  • вертольотів – 210 (+2) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 214 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24) од.,
  • спеціальної техніки – 110 (+1).

Найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

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