Кабмін заборонив експорт коксівного вугілля

Кабінет Міністрів України вчора, 7 вересня, заборонив експорт коксівного вугілля. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Це рішення було прийнято для належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.

Ще одна з цілей ухвалення рішення полягає у запобіганні зловживанням та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а натомість направлятися на експорт.

Державні стандарти дозволяють використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень.