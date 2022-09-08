В Україні не зафіксовано випадків мавпячої віспи - МОЗ

В Україні випадків чи підозр на захворювання мавпячою віспою наразі не зафіксовано. Про це повідомили﻿ у Міністерстві охорони здоров'я України.

"У світі триває поширення віспи мавп. В Україні станом на 7 вересня випадків цього захворювання, як і підозр на нього, не зафіксовано. Проте маємо бути пильними, зважаючи на міграцію та особливості епідемічних процесів" , - йдеться в повідомленні.

Що відомо про віспу мавп﻿

Це віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. До 2022 року це захворювання фіксувалось у країнах Центральної та Західної Африки, наразі більшість зафіксованих випадків припадають на країни Південної та Північної Америки.

До основних симптомів віспи мавп належать: гарячка, головний біль, біль у м'язах, спині та горлі, збільшені лімфатичні вузли, озноб, закладеність носа, кашель, висипи у вигляді пухирців.

Захворювання зазвичай триває від трьох до чотирьох тижнів.

Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх запаси та виробництво обмежені. В Україні немає необхідності у вакцинації проти цього захворювання, ВОЗ також не давало рекомендацій щодо масової вакцинації.

Якщо ви думаєте, що у вас віспа мавп, то зверніться за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту.