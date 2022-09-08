Посол: Індонезія готова організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20

Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на полях саміту Великої 20. Про це заявив посол Індонезії в РФ Хосе Таварес, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Це було б відмінно - майданчик є. Якби вони використовували цей майданчик, це було б відмінно, і Індонезія готова посприяти в цьому питанні" , - сказав посол.

При цьому він додав, що Індонезія підтримує зусилля Туреччини щодо переговорів, які проходили раніше.