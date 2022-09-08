Посол: Індонезія готова організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20
Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на полях саміту Великої 20. Про це заявив посол Індонезії в РФ Хосе Таварес, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Це було б відмінно - майданчик є. Якби вони використовували цей майданчик, це було б відмінно, і Індонезія готова посприяти в цьому питанні", - сказав посол.
При цьому він додав, що Індонезія підтримує зусилля Туреччини щодо переговорів, які проходили раніше.
"Ми сподіваємося, що якщо вони захочуть використовувати для зустрічі майданчик саміту G20 на Балі, то чому б і ні? Це прекрасна можливість", - додав посол.