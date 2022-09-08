Нова послуга в "Дії": українці зможуть одружитись, навіть якщо забули паспорт

В Україні відтепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома. Це стало можливим завдяки підключенню ДРАЦСів до шерингу цифрових документів у "Дії", повідомляє﻿ Мінцифри.

"Відтепер українці в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання адмінпослуг можуть показати електронний паспорт у застосунку "Дія" та поділитися цифровою копією документа" , - йдеться в повідомленні.

Поділитися копією е-паспорта дуже просто. Для цього необхідно:

відкрити паспорт у застосунку "Дія";

натиснути на нього та обрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.