Нова послуга в "Дії": українці зможуть одружитись, навіть якщо забули паспорт
В Україні відтепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома. Це стало можливим завдяки підключенню ДРАЦСів до шерингу цифрових документів у "Дії", повідомляє Мінцифри.
"Відтепер українці в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання адмінпослуг можуть показати електронний паспорт у застосунку "Дія" та поділитися цифровою копією документа", - йдеться в повідомленні.
Поділитися копією е-паспорта дуже просто. Для цього необхідно:
- відкрити паспорт у застосунку "Дія";
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".
Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.