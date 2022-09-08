Глава МЗС: Естонія з 19 вересня закриває в'їзд для російських туристів

На фоні повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 19 вересня російським туристам закривають в'їзд до Естонії, повідомляє Новое время.

Про це під час прес-конференції у четвер, 8 вересня, повідомив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу.

"У ніч на 19 вересня або з 00 години 19 вересня почне діяти для громадян Росії заборона на в'їзд через зовнішні кордони незалежно від того, яким державам видано шенгенську візу" , — заявив глава МЗС.

Рейнсалу також зазначив, що аналогічний крок зроблять й інші країни Балтії.

"Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, вам тут не раді!" , — звернувся він до громадян РФ.

Водночас Рейнсалу додав, що заборона стосується російських туристів, і не торкається охочих відвідати країну з метою зустрічей із родичами чи з інших гуманітарних причин.