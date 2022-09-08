Країни Балтії та Польща закриють в’їзд російським туристам

Країни Балтії та Польща з 19 вересня запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, у якій країні вони видані. Про це повідомили члени уряду Естонії на прес-конференції у четвер, повідомляє Європейська правда.

"Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне" , - заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Каллас виділила питання безпеки як одну з причин введення обмежень на в'їзд, оскільки Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває. Вона зауважила, що обмеження повинні передбачати винятки для тих, хто відвідує членів сім'ї, дисидентів та власників посвідок на проживання.

Каллас також зазначила, що оскільки авіасполучення було призупинено через введені проти Росії санкції, на прикордонні з Росією країни лягло дуже велике навантаження.

Глава МЗС Естонії повідомив, що балтійська країна закриє в’їзд для російських туристів з 19 вересня.