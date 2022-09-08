На кінець літа зростання цін досягло 23% - Нацбанк

За підсумками серпня річна інфляція в Україні становила 23%. Такі попередні дані публікує Нацбанк у четвер, 8 вересня, повідомляє Корреспондент.

"У липні та серпні інфляція надалі очікувано прискорювалася. За попередніми оцінками Національного банку, в одному місяці вона досягла 23%. Загальна динаміка була стриманішою, ніж прогнозував Нацбанк, насамперед через швидше, ніж очікувалося зниження вартості пального і більш низькі темпи зростання цін на окремі овочі ", - повідомили у центробанку.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що інфляційний тиск є високим, насамперед через наслідки війни, зокрема руйнування виробництв та порушення логістики.

"Погіршення інфляційних очікувань також посилює цей тиск, додатковий вплив має липнева корекція курсу гривні, яка була необхідна для збереження стійкості економіки" , - додав він.

Чиновник запевнив, що інфляційні процеси і надалі залишатимуться керованими.