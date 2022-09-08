Маляр: РФ обстрілює цивільні авто, які наближаються до понтонних переправ

Російські загарбники обстрілюють цивільні авто, які наближаються до облаштованих ними понтонних переправ на Херсонщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу 8 вересня.

"Цього тижня на території Херсонщини противник ввів суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеними пунктами, що ускладнює для багатьох людей отримання продовольства ліків та медичної допомоги. Порушення вимог окупантів суворо карається.

Зокрема, російські військовослужбовці обстрілюють без попередження цивільні авто, які наближають до понтонних переправ".

Маляр додала, що на окупованих територіях росіяни вимагають донесення до школярів пропагандистських матеріалів, які викривляють історичні події та поширюють наративи про "спільне майбутнє" РФ та України.

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