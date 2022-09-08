Генштаб: На Харківському напрямку ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів

У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів, повідомив﻿ на брифінгу у четвер, 8 вересня, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"В рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Національної гвардії, іншими силовими структурами, ведуть активні дії на визначених напрямках.

На даний час військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів" , - сказав він.

Також на Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ покращили своє тактичне положення, просунулися на глибину до 2 км.



У ході наступальних дій на Слов'янському напрямку українські військові просунулися на глибину до 3 км та звільнили н.п. Озерне.



Сили оборони продовжують ведення дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої по лінії фронту. Противник частково деморалізований, проте продовжує чинити опір, додав Громов.

