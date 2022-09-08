У Мінінфраструктури розповіли, коли може запрацювати електронна черга на кордонах

В Україні вже у жовтні може запрацювати електронна черга для перетину кордону. Як зазначив на брифінгу заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, це допоможе частково вирішити проблему черг, повідомляє УНН.

"Це питання може вирішити електронна черга. Вона буде робитися на базі Міністерства інфраструктури. На цьому тижні ми робимо презентацію для перевізників. Сподіваюся, що електронна черга запрацює вже в цьому жовтні. Вона буде абсолютно безкоштовна, і ніхто не буде стояти у чергах. Але питання того, що люди не будуть стояти – може тимчасово вирішитися. У довгостроковій перспективі там треба будувати сервісну зону. Сервісна зона біля Ягодину є, і її треба просто впроваджувати" , – сказав Найєм.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков додав, що з початку війни капітальні видатки по всій країні були зупинені, якщо вони не стосувалися якихось оборонних завдань. Проте уряд виділив кошти на добудову пропуску на кордоні з Румунією і "Краківець".

Наразі у планах розбудова багатьох прикордонних пунктів для того, щоб поліпшити ситуацію з чергами.