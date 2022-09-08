Офіс генпрокурора: окупанти обстріляли Бахмут i Торецьк, двоє загиблих

Двоє людей загинули і четверо отримали поранення внаслідок обстрілів окупантами Бахмута і Торецька 8 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Офіс генпрокурора у Facebook.

"8 вересня окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл з реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини м. Бахмута Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо отримали поранення".

Також загарбники обстріляли з артилерії смт. Нью-Йорк та м. Торецьк, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.

За цими фактами Донецька обласна прокуратура здійснюється досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.