В районі міста Саки в Криму спалахнула масштабна пожежа

У четвер, 8 вересня, в районі міста Саки у тимчасово окупованому РФ Криму спалахнула масштабна пожежа, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють місцеві жителі, публікуючи у соцмережах відео з місця подій.

На них видно густі клуби диму, що піднімаються над горизонтом, проте, що саме там горить, поки не ясно.

За деякими даними, пожежа могла спалахнути в районі авіабази російських військ, яка знаходиться у Новофедорівці, проте підтверджень цьому поки немає.

У серпні по вказаному аеродрому було завдано масованого ракетного удару, внаслідок якого було знищено близько десяти літаків ЗС РФ.

Після цього росіяни вирішили прибрати свою авіацію з Криму.