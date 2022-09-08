Мер: у Мелітополі пролунав вибух біля будинку одного з топгауляйтерів

У четвер, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля будинку колаборанта та псевдокерівника КП Водоканал Юрія Онищука, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

Федоров назвав Оніщука одним із топ-5 гауляйтерів із «вибухового списку» партизанів. До повномасштабного вторгнення, як стверджує мер, він займався корупцією і заборгував підлеглим понад 2 млн гривень зарплати.

Наразі, за даними міського голови, він активно допомагає в організації псевдореферендуму.

"Точніше сказати, допомагав. Кажуть неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя «руского міра» і фейкових референдумів. Наступному - приготуватись" , — пише Федоров.

Днем раніше Федоров повідомляв, що у Мелітополі підірвали штаб путінської Єдиної Росії, де окупанти готували "референдум".