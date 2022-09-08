У Генштабі пояснили, чому в рази збільшились втрати РФ на фронті

Збройні сили України отримують дані про дислокацію російських військ завдяки українським патріотам на тимчасово окупованих територіях і це дозволяє ефективно знищувати ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів

У Громова поцікавилися, чому останнім часом українці спостерігають тенденцію збільшення втрат ворога в щоденних зведеннях Генштабу: раніше фігурувала цифра 150-200 знищених вояк, а зараз 500-600.

"З чим це пов’язано? Покращилася система обліку чи якісь інші причини?, - поцікавилася журналістка.

"Це якісь інші причини" , - відповів бригадний генерал, чим викликав усмішку інших учасників брифінгу.

У відповіді на інше питання представник Генштабу також додав, що "покращувати статистику" ЗСУ допомагають дані про дислокацію російських військ, які вони отримують від українських патріотів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.

"Свідомі українці, незалежно від того, де вони знаходяться, чи в окупованому Криму, чи на території окупованої Херсонщини, Запорізької області, Донецької, Луганської та інших областей свідомі громадяни надають дієву допомогу нашим збройним силам. Це не буде таємницею, якщо я скажу, що завдяки їм ми маємо певні дані щодо розміщення російських окупаційних військ.

Завдяки їм ми можемо корегувати в сторону збільшення от ті цифри (втрати ворога –ред.), про які ми щойно казали...

Ми намагаємось і будемо намагатись цю цифру збільшувати. Збройні сили роблять все можливе й неможливе. Вірте нам".