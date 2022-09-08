ЄЦБ підвищив процентну ставку до історичного рівня через інфляцію

Європейський центральний банк вперше у свої історії підняв процентну ставку на 0,75 відсоткового пункту для боротьби з рекордною інфляцією, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄЦБ.

"Виходячи зі своєї поточної оцінки, протягом кількох наступних засідань Рада керуючих очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб знизити попит і захиститися від ризику постійного підвищення інфляційних очікувань" , - йдеться у заяві.

Ставка за депозитами підвищена до 0,75%, раніше вона була на нульовому рівні. Процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 1,25% і 1,50% відповідно з 14 вересня.

ЄЦБ очікує стагнації економіки пізніше в цьому році та в першому кварталі 2023 року.

"Дуже високі ціни на енергоносії знижують купівельну спроможність людей. Крім того, несприятлива геополітична ситуація, особливо невиправдана агресія Росії щодо України, тисне на довіру бізнесу та споживачів" , - йдеться у заяві.

Також були переглянуті в бік зниження прогнози щодо економічного зростання на решту поточного року та протягом 2023 року. Зараз очікується, що економіка зросте на 3,1% у 2022 році, на 0,9% у 2023 році та на 1,9% у 2024 році.

Нагадаємо, 5 вересня курс євро опустився до найнижчого за 20 років рівня. З початку року європейська валюта продовжувала слабшати стосовно долара.