ОП: окупанти у Харківській області пошкодили та зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків

Російські окупанти в Харківській області пошкодили і зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

У Харківській області повністю зруйновані 139 багатоповерхівок і 359 приватних будинків. Пошкоджено обстрілами - 2788 багатоповерхівок і 4460 приватних будинків.

За словами Тимошенко, відновлення житлової інфраструктури вимагає і відповідної ситуації безпеки в регіоні, тому на цей момент напрацьовується план відновлювальних робіт.

Раніше ми писали, що сьогодні вночі окупаційні війська Росії опівночі завдали ударів по Харкову, у місті та області оголошено тривогу.

Також повідомлялося, у ніч на 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. В результаті атаки ворога загинула місцева мешканка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про знищення російського складу з ракетами з-300 для обстрілів Харкова.