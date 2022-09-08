Над Балаклією Харківської області вже майорить український прапор

У соцмережах з’явилося відео з українським прапором, що майорить над Балаклією Харківської області, повідомляє Новое время.

Як бачимо на оприлюднених кадрах, державний символ з’явився на даху райдержадміністрації.

Водночас зазначається, що, незважаючи на те, що Балаклія повернулася під контроль українських військових, там досі триває зачистка від російських окупантів, які все ще можуть ховатись у місті.

У зв’язку з цим місцевих жителів закликають залишатися вдома або в укриттях.

Офіційних підтверджень звільнення Балаклії від Генштабу ЗСУ поки не надходило.

Тим часом ЗСУ продовжують свій контрнаступ, який розпочався 29 серпня, звільняючи українські території одразу на кількох напрямках.

Сили оборони утримують Антонівський міст та інші переправи через Дніпро на Херсонщині під вогневим контролем, не даючи окупантам відновити критично важливі для них маршрути.

Таким чином, вони заблокували перекидання російських військ, що серйозно знизило можливості ЗС РФ у цьому регіоні.

Окрім Херсонської, активний контрнаступ розпочався також і у Харківській області.

І хоча у Генштабі ЗСУ інформацію про його перебіг намагаються не коментувати, на сьогодні вже відомо про звільнення цілої низки територій, зокрема Високопілля, яке є одним із ключових населених пунктів для реалізації операції української армії.

Крім того, угруповання окупантів у Балаклії опинилося в оточенні, що, у разі захоплення Куп’янська, відкриває можливості для виходу на Ізюм, який буде відрізаним від основних сил РФ.

Тим часом українські партизани продовжують ліквідацію прокремлівських колаборантів, які добровільно погодилися працювати на російських загарбників.

На тлі цього окупанти вирішили відмовитися від проведення на тимчасово підконтрольних їм територіях свого псевдореферендуму про «приєднання» до РФ.