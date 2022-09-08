Генерал США: ЗСУ за допомогою HIMARS знищили понад 400 російських цілей

ЗСУ завдали ударів більш ніж по 400 цілях російських окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час брифінгу в четвер, 8 вересня, після зустрічі в форматі Рамштайн, на якій обговорювалась підтримка України.

Міллі нагадав, що Україна отримала від США 16 РСЗВ HIMARS. Він наголосив, що вони мали "руйнівний ефект". За словами генерала, захисники України серйозно порушили російські ланцюжки постачань і роботу оперативних штабів, а окупанти зазнають великих труднощів із поповненням своїх втрат.

8 вересня у Німеччині відбулася чергова зустріч міністрів оборони понад 50 країн світу в форматі Рамштайн. Цього ж дня у Київ прибув із візитом очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

Наприкінці серпня в Пентагоні повідомили, що США наростять виробництво ракетних систем HIMARS і високоточних снарядів GMLRS до них.