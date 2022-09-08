Резніков зустрівся зі Столтенбергом і подарував йому уламок ракети

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у рамках конференції партнерів України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава Міноборони повідомив у своєму Twitter.

"У мене була дуже продуктивна та надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для українського Агентства з оборонних закупівель" , — пише Резніков.

Крім того, Резніков передав Столтенбергу "сувенір" — уламок російської крилатої ракети, яка була націлена на Київ і була збита українськими захисниками.

I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for ???????? Defence Procurement Agency.BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022

Нагадаємо, 8 вересня у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" відбулося засідання Контактної групи з оборони України.