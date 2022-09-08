Резніков зустрівся зі Столтенбергом і подарував йому уламок ракети
Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у рамках конференції партнерів України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє Ділова столиця.
Про це глава Міноборони повідомив у своєму Twitter.
"У мене була дуже продуктивна та надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для українського Агентства з оборонних закупівель", — пише Резніков.
Крім того, Резніков передав Столтенбергу "сувенір" — уламок російської крилатої ракети, яка була націлена на Київ і була збита українськими захисниками.
Нагадаємо, 8 вересня у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" відбулося засідання Контактної групи з оборони України.