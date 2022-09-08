ГУР: активний сухопутний компонент росіян на фронті порядка 170 тисяч осіб

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що по всій лінії фронту постійно діють 110 батальйонно-тактичних груп ворога, також окупанти можуть мобілізувати 90 тисяч росіян, повідомляє Українська правда.

"Ми кажемо, що активний сухопутний компонент (окупантів - ред.) це десь порядка 170 тисяч осіб. Зараз активно використовується 110-111 батальйонно-тактичних груп, які постійно діють по всій лінії фронту.

Ми чітко розуміємо як вони зараз формують резерви і проводять мобілізаційні заходи: це так звані добровольці, так звані патріотичні батальйони, резервісти того ж самого "Боевого армейского резерва страны", приватні військові компанії.

Ми підрахували і знаємо, якщо ці заходи вони проведуть, це порядка 90 тисяч військовослужбовців, які будуть мобілізовані і залучені до бойових дій".

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