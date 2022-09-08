KSE: збитки української інфраструктури через війну сягають $114 млрд

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни сягає 114,5 млрд доларів на 5 вересня, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

Збитки, завдані через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури, зросли на 1 млрд дол з моменту останньої оцінки 30 серпня.

Зростання загальної суми збитків повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів серед промислових підприємств, соціальних закладів та обʼєктів культури, туризму та спорту.

За останніми даними з початку війни пошкоджено та зруйновано 412 промислових підприємств, зокрема з урахуванням великих та середніх обʼєктів у східних та південних областях України. Сума збитків, завданих підприємствам та промисловості, сягає 9,7 млрд дол.

Продовжує зростати також кількість зруйнованих або пошкоджених об’єктів, які надають соціальні послуги – їхня кількість становить 141. Водночас сума збитків та потреби у відновлення цих обʼєктів була відкоригована в бік зменшення через уточнення загальної площі пошкоджених та постраждалих будівель.

На 5 вересня через бойові дії пошкоджено або зруйновано 1153 культурні, спортивні та туристичні обʼєкти на 2 млрд дол збитків. За кількістю зруйнованих та пошкоджених закладів найбільше постраждали Київська, Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області.

Загалом від початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тисячі багатоповерхівок, 115,9 тисячі приватних будинків, 44 соціальні центри, 1118 закладів середньої освіти, 1991 магазин, 593 аптеки, 188.1 тис приватних автомобілів, 9,5 тисячі автобусів, 492 трамваї та тролейбуси, 978 медзакладів, 511 адмінбудівель.

Нагадуємо:

Станом на 10 серпня загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становила 188 мільярдів доларів.