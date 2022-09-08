Подоляк: Росія на цьому етапі війни отримує ідеальний урок історії

Росія, яка вторглася до України, на цьому етапі війни отримує ідеальний урок історії, переконаний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

"Зараз на різних напрямках, включаючи Харківський, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу" , - пише він у Twitter.

Подоляк наголосив, що цей урок має закріпитися у наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу.

"Він складається з одного пункту: Ніколи не дивися у бік кордону з Україною. Ніколи" , - пише Подоляк.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Росія платитиме дуже високу ціну протягом тривалого часу через напад на Україну, а для російського диктатора Володимира Путіна війна стала провалом.

Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі переконаний, що стратегічні цілі Кремля в Україні провалилися.