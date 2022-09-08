ДСНС запускає нову систему інформування про надзвичайні ситуації

ДСНС запустила нову систему інформування про надзвичайні ситуації, вона запрацює в повну силу з листопада-грудня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС України.

Пряма мова заступника голови ДСНС Романа Примуша:

"7 вересня ми розпочали тестування нової системи оповіщення за допомогою мобільних телефонів. Вона працює шляхом передачі інформації через службові канали зв’язку мобільних операторів – використовуючи мережі мобільних операторів, їхні базові станції ми пересилаємо повідомлення абонентам, які знаходяться в зоні роботи мобільних станцій.

Найбільша перевага системи – сповіщення надходить за мінімального мобільного зв'язку. Також важливий елемент – миттєвість доставки повідомлень".

Як повідомили в ДСНС, вже з листопада-грудня можна буде говорити про роботу системи в повну силу.

Налагодити роботу системи допомогли мобільні оператори – Vodafone, Life та Київстар. Також над запуском працювали Асоціація мобільних операторів, МВС України та Мінцифри.