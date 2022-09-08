Зеленські відреагували на смерть королеви Британії Єлизавети II

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відреагували на смерть королеви Великої Британії Єлизавети II у четвер, 8 вересня, повідомляє Новое время.

Глава української держави у Twitter від імені українців висловив співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності націй.

"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II… Наші думки та молитви з вами" , - написав Зеленський.

Олена Зеленська написала, що королева залишиться в серцях і думках мільйонів людей в усьому світі.

"Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, мати нації, яка стала легендою за життя… Мої щирі співчуття королівській родині та всьому народу Великої Британії" , — сказано в повідомленні.

Королева Єлизавета II померла в замку Балморал в Шотландії у віці 96 років. Раніше 8 вересня лікарі британської королеви висловили стурбованість станом її здоров'я. В шотландську резиденцію монарха прибули її діти та онуки. У королеви четверо дітей, вісім онуків і 12 правнуків.