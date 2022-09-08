Столтенберг: Україну та її союзників чекає важка зима

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 8 вересня, заявив, що на Україну та її партнерів чекає «важка зима», повідомляє Новое время.

У коментарі Associated Press на полях зустрічі в форматі Рамштайн Столтенберг сказав, що Київ і його союзники мають підготуватися до зими, бо Росія не має наміру відмовлятися від своєї мети захопити Україну.

За словами генсека Альянсу, війна в Україні наближається до поворотного моменту, російський наступ на Донбасі застопорився, а захисники України змогли завдати удару у відповідь і «відвоювати частину території».

"Наближається зима, і на фронті в Україні зима буде тяжкою. Ми знаємо, що чисельність української армії зараз приблизно втричі більша, ніж минулої зими. Їм терміново потрібно більше зимової уніформи, генератори, які виробляють електрику, тепло, а також, звісно, намети та інші речі, які можуть допомогти їм пережити зиму" , - наголосив Столтенберг.

Він також закликав світову спільноту не забувати, що ціна підтримки України вимірюється грошима для Заходу, але втраченими життями щодня — для українців.

Після засідання в форматі Рамштайн, де міністри оборони понад 50 країн обговорюють допомогу Україні, Столтенберг закликав наростити підтримку нашій країні і продовжувати її стільки, скільки буде потрібно.