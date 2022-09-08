Зеленський: ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів з 1 вересня

З 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території України та десятки населених пунктів від російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

Під час вечірнього відеозвернення Зеленський заявив, що українські захисники звільнили десятки населених пунктів.

"І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Всього з першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території" , — сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Він також подякував армії, розвідникам та спецслужбовцям за кожен український прапор, встановлений у ці дні.

Раніше Генштаб повідомляв, що Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області та вклинилися в оборону окупантів на 50 км.

Офіційно не уточнювалося, які саме населені пункти було звільнено, але, за даними з відкритих джерел, ЗСУ підняли прапор України у Балаклії, Верховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченковому. Увечері 8 вересня Зеленський підтвердив звільнення Балаклії.