Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою
У КНДР схвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю. Мовиться про її застосування "у випадку загрози". Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Олег Васьків, РБК-Україна.
Згідно з цим документом, ядерна політика країни стає "незворотною".
Детальніше про закон
У законі вказується, що застосування ядерної зброї передбачене у випадку:
- загрози для КНДР;
- нападу на керівництво;
- спроби перемоги у війні.
Лідер Північної Кореї Кін Чен Ин у своїй промові після ухвалення закону заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї.