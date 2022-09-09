Північна Корея фактично проголосила себе ядерною державою

У КНДР схвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю. Мовиться про її застосування "у випадку загрози". Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Згідно з цим документом, ядерна політика країни стає "незворотною".

Детальніше про закон

У законі вказується, що застосування ядерної зброї передбачене у випадку:

загрози для КНДР;

нападу на керівництво;

спроби перемоги у війні.

Лідер Північної Кореї Кін Чен Ин у своїй промові після ухвалення закону заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї.