Частину України накриють осінні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 9 вересня, більшу частину Україні накриють осінні дощі. При цьому на півдні стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків Укргідрометцентру, сьогодні у південних та центральних областях очікують помірні дощі, а на заході - значні зливи. На Лівобережній Україні буде сухо, але з мінливою хмарністю.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході можливі шквали.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +3 +5 градусів, вдень +15 +18;

на заході вночі +8 +14, а вдень +13 +20 градусів;

у східних областях вночі +6 +10 градусів, вдень +16 +19;

на півдні країни вночі +11 +16, а вдень +20 +26 градусів;

у центральних областях вночі +6 +10 градусів, вдень +17 +21.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде суха погода, хоч й подекуди похмура. Вітер північно-східний до 12 м/с. Температура вночі буде в межах до +5 +7 градусів, а вдень повітря прогріється до +16 +18 градусів.