Генштаб: військові РФ переодягаються в цивільних і вдаються до дезертирства

Генеральний штаб Збройних сил України поділився подробицями з фронту на 198-у добу протистояння російському повномасштабному вторгненню, повідомляє Ділова столиця.

"Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ" , — зазначили у відомстві.

Минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по Костянтинівці, Циркунах, Радушному, Харкову. Є жертви серед мирних мешканців.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання "звільнення захоплених територій". Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з Білорусі.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших — обстріли військових та цивільних об’єктів тривають:

на Харківському, зі ствольної і реактивної артилерії — в районах Удів, Соснівки, Дуванки, Цупівки, Прудянки, Дементіївки, Великих Проходів, Питомника, Руських Тишків, Петрівки, Перемоги, Байрака та Костянтинівки;

на Слов’янському – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського;

на Краматорському – в районах Богородичного, Новомиколаївки, Серебрянки, Сіверська, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного, Роздолівки та Григорівки;

на Бахмутському – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого;

на Авдіївському – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

на Новопавлівському – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського;

на Запорізькому – в районах Новополя, Времівки, Полтавки, Залізничного, Червоного, Новоандріївки та Оріхова;

на Південнобузькому – в районах Архангельського, Нововознесенського, Миролюбівки, Нововоскресенського, Білогірки, Новогригорівки, Шевченкового, Любомирівки, Тернових Подів, Степової Долини, Мирного, Ольгиного, Олександрівки та Таврійського.

"У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил РФ переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості "живого щита". Селище закрите на вʼїзд та виїзд" , — кажуть у Генштабі.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Успішно відбили наступ противника в районах Удів, Костянтинівки, Вірнопілля, Плоського, Майорська, Безіменного та Кам’янки.

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку: просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Протягом доби відзначено понад 15 таких випадків.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу, виконують завдання з порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Минулої доби для підтримки наземних угруповань авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів, уражено 2 взводні опорні пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 безпілотника та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.