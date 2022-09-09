ISW: ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ впродовж трьох діб
Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що українські війська звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить для росіян шляхи постачань на сході України, повідомляє Українська правда.
"Українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії в Куп’янську.
Українські війська, ймовірно, захоплять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв’язку (GLOC) з Ізюмом", - стверджують в ISW.
Українсьа влада 8 вересня оголосила, що українські сили просунулися на 50 км углиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма, але Міністерство оборони Росії не оприлюднило жодної заяви щодо просування України в Харківській області.
Аналітики ISW відзначають, що успіхи України на лінії Харків – Ізюм "створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування" до ступеня, якого не було з часів невдалої російської переправи через річку Сіверський Донець у Білогорівці (Луганська область) у середині травня.
Російські війська здійснили обмежені наземні атаки через східну вісь.
Тим часом українські захисники продовжують обстріли російських шляхів постачань, пунктів управління та складів боєприпасів у Херсонській області.
Натомість російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії та фільтраційні заходи для приборкання українських партизанів та проукраїнських диверсантів.