Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.09 склали:

  • особового складу ‒ близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2122 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1237 (+11) од,
  • РСЗВ – 306 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 159 (+0) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів – 211 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 214 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,
  • спеціальної техніки ‒ 114 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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