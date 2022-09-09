Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.09 склали:
- особового складу ‒ близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2122 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,
- артилерійських систем – 1237 (+11) од,
- РСЗВ – 306 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 159 (+0) од,
- літаків – 239 (+0) од,
- гелікоптерів – 211 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
- крилатих ракет ‒ 214 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,
- спеціальної техніки ‒ 114 (+4).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.