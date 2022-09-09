Минуле літо визнано найспекотнішим у Європі за весь час спостереженнь

Літо 2022 року стало найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень. Про це заявила моніторингова служба Європейської комісії, повідомляє Корреспондент.

Фахівці зазначили, що середня температура повітря у Старому Світі на чотири десяті градуса перевищила показник торішнього літа, яке вже було рекордно спекотним.

"Зокрема, середня температура з червня по серпень 2022 року була на 1,34°C вище за середнє історичне значення за 30-річний період з 1991 по 2020 рік, тоді як у серпні, який став найспекотнішим місяцем літа, перевищено середнє значення температур 1991-2020 рр. на 1,72 °C" , - повідомили експерти.

За цей час лісовими пожежами в країнах ЄС було знищено не менше 700 тис. га лісу, а 23 серпня Єврокомісія оголосила, що Європа переживає найсильнішу посуху за останні п'ять століть.

Серед найбільш зачеплених пожежами нинішнього року держав - Іспанія (246 тис. га згорілих лісів), Румунія (150 тис. га), Португалія (75 тис. га) та Франція (61 тис. га).

Через аномальну спеку низка країн зіткнулася з браком води.