"єРобота": бізнес отримає гранти на сади і переробні компанії

У рамках проєкту "єРобота" вже понад 1000 підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств, 77 з них найближчим часом отримають кошти від держави, повідомляє Економічна правда.

"На сьогодні ми маємо 54 успішні заявки на гранти від підприємців, що планують розвивати переробні компанії, та 23 - на закладку садів. Загальна сума коштів, які вони отримають від держави - 454 млн грн.

І вже цієї осені аграрії матимуть можливість закласти понад три сотні гектарів нових садів та посилити потужність нашої переробної галузі" , - сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зазначається, що найбільшу кількість садів отримувачі грантів планують закласти в Київській області - 6 садів, в Закарпатській та Львівській областях - по 3. 10 підприємців, що найближчим часом отримають кошти, мають намір вирощувати лохину та чорницю, 8 - розіб"ють яблуневі сади. 8 нових садів матимуть площу 20-25 га.

""Щодо переробних підприємств, то отримувачі грантів планують розвивати діяльність в сферах виробництва харчових продуктів, меблів, хімічних речовин і хімічної продукції, готових металевих виробів, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, текстильного виробництва" , - кажуть в Мінекономіки.

Там нагадали, що гранти на розвиток переробної галузі надаються на придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання) та покриття витрат на їх доставку і введення в експлуатацію.

Перші 1000 заявників отримають грант у розмірі до 70% вартості проєкту, решту 30% фінансують за власний рахунок. Максимальна сума гранту - 8 млн грн.

Гранти на закладку саду чи тепличного господарства надаються на будівництво модульної теплиці, придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію або для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику.

Для учасників, які створять першу тисячу гектарів садів, держава компенсує 70% вартості проєкту, для наступних - 50%, решту переможці фінансують за рахунок своїх власних або кредитних коштів. Максимальна сума гранту - 7 млн грн.

Проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на усі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.