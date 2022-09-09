Авіакомпанія Air Moldova відновлює польоти до Москви
З 1 жовтня авіакомпанія Air Moldova відновить рейси до Москви після їх призупинення з 24 лютого 2022 року, повідомляє УНН.
"Це рішення прийнято в результаті незліченних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають у російській федерації та хочуть повернутися додому", - ідеться у повідомленні перевізника.
Зазначається, що рішення про відновлення польотів зумовлене проханнями пасажирів використати квитки, придбані в період пандемії та після призупинення польотів у лютому.
"Ці обставини створили труднощі, з якими щодня стикаються сотні пасажирів: необхідність неодноразово купувати квитки за підвищеними цінами, час, витрачений на подорож наземним транспортом, незручність рейсів із зупинками, особливо для невідкладних медичних випадків", - повідомляють на офіційному сайті.