В Росії готуються запровадити візи для українців

В російському міністерстві закордонних справ повідомили, що розглядають можливість запровадження віз для громадян України, повідомляє Українська правда.

"Питання про заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму щодо РФ розглядається, вони необов'язково будуть дзеркальними" , - заявили в МЗС РФ.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Росія при розгляді питання про візи для українців "братиме до уваги, зокрема, гуманітарний фактор".

З 1 липня 2022 року почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

За результатами опитування КМІС, більшість українців підтримують візовий режим із Росією, проте частина респондентів все ще хоче відкритих кордонів.