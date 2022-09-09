Названо дату офіційного проголошення нового короля Великобританії

Чарльз Філіпп Артур Джордж буде офіційно проголошений королем Сполученого Королівства завтра, 10 вересня, на засіданні Ради зі вступу на престол. Про це, з посиланням на Daily Mail, повідомляє Корреспондент.

Повідомляється, що Чарльз автоматично стає королем після смерті його матері - королеви Єлизавети, але Рада зі вступу на посаду зазвичай скликається в Сент-Джеймському палаці в Лондоні протягом 24 годин після смерті монарха.

У цьому випадку він буде скликаний дещо пізніше, оскільки оголошення про її смерть надійшло вчора ввечері, і не було достатньо часу, щоб підготувати плани до сьогоднішнього ранку.

Нагадаємо, 96-річна королева Єлизавета II померла 8 вересня в оточенні родини в улюбленому шотландському замку Балморал. Над Букінгемським палацом приспущено прапор, а на ворота Букінгемського палацу вивісили заяву про смерть Єлизавети II.