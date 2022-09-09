Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим з Росією

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Це стосується усіх категорій громадян РФ, що подорожують до ЄС на короткий термін. Про це йдеться в заяві﻿ Ради.

"Сьогодні (9 вересня 2022 року – ред.) Рада ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією. Отже, на громадян Росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу" , - ідеться у повідомлення Ради ЄС. ﻿

Призупинення спрощеного візового режиму призведе до підвищення вартості оформлення візи з 35 євро до 80 євро, необхідності надавати додаткові документальні підтвердження, збільшення строків оформлення віз, а також застосування більших обмежень щодо видачі багаторазових віз.

Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

"Угода про спрощення візового режиму забезпечує привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, зокрема невибірковими нападами на громадянське населення, Росія підірвала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної прихильності до України та її народу" , – зазначив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Угода про спрощення візового режиму між ЄС і Росією набула чинності 1 червня 2007 року.

25 лютого 2022 року ЄС ухвалив рішення про часткове призупинення дії угоди про спрощення візового режиму для дипломатів, інших російських чиновників та бізнесменів.

31 серпня міністри закордонних справ досягли політичної згоди щодо повного призупинення дії угоди про спрощення візового режиму.