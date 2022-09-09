У Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу ЗСУ на окуповані території в Україні та переадресував його до Міністерства оборони РФ, повідомляє Українська правда.

"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ Ігоря) Конашенкова" , - заявив Пєсков.

Представник Кремля також не став відповідати на запитання, чи стурбована адміністрація президента Росії тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до Міноборони РФ.