ГУР: застарілих ракет РФ вистачить ще на три роки

У Росії залишилося менш як 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які вже треба утилізувати. Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив﻿ у подкасті "Української правди" та Центру оборонних стратегій "(не)Безпечна країна".

Скібіцький зазначив, що "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко.

"Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі" , - уточнив він.

Натомість РФ застосовує проти України застарілі ракети С-300.

"Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч.

Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки" , - зазначив він.

Що стосується "Калібрів", то Росія могла виробляти в рік 150-180 таких ракет.