ГУР: застарілих ракет РФ вистачить ще на три роки
У Росії залишилося менш як 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які вже треба утилізувати. Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у подкасті "Української правди" та Центру оборонних стратегій "(не)Безпечна країна".
Скібіцький зазначив, що "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко.
"Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі", - уточнив він.
Натомість РФ застосовує проти України застарілі ракети С-300.
"Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч.
Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", - зазначив він.
Що стосується "Калібрів", то Росія могла виробляти в рік 150-180 таких ракет.
"І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва", - розповів представник ГУР.